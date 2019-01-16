Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Osmanlı Haftası" Etkinliği

Elazığ'da "Osmanlı Haftası" Etkinliği

1 saat önce

Türkiye Beyazay Derneği Elazığ Şubesince düzenlenen "Osmanlı Haftası" etkinliği kapsamında, engelliler unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı şerbeti yaptı.

Elazığ'da
Türkiye Beyazay Derneği Elazığ Şubesince düzenlenen "Osmanlı Haftası" etkinliği kapsamında, engelliler unutulmaya yüz tutmuş Osmanlı şerbeti yaptı.

Elazığ'da alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrencilerden oluşan 5 grup, yaptıkları Osmanlı şerbetini jüri üyelerine sundu.

Değerlendirme sonucu, dereceye girenlere ödüllerini Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın eşi Berihan Kaldırım verdi.

Kaldırım, engellilerin, unutulmaya yüz tutan Osmanlı şerbetini yeniden hatırlattığını belirterek, "Bütün şerbetler birbirinden güzeldi. Karar vermekte zorlandık. O yüzden hepsini birinci ilan ediyoruz. Onların ellerine sağlık. Annelerine de teşekkür ediyorum." dedi.

Derneğin Elazığ Şube Başkanı Naci Demirpolat da 21-27 Ocak'ın Osmanlı Haftası olduğunu, bu tarihin sömestir tatiline denk gelmesi nedeniyle etkinliği erken düzenlediklerini söyledi.

Bu tür etkinliklerin engellileri sosyal hayata adapte ettiğini belirten Demirpolat, "Engelli çocuklarımızın el becerilerini geliştirmek ve Osmanlı şerbetinin milli içeceğimiz olduğunu topluma anlatmak için etkinliği düzenledik." dedi.

Öte yandan, etkinlik kapsamında yöresel kıyafetler giyen engelliler, hazırladıkları şerbetleri vatandaşlara da ikram etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:27 Kaynak: AA

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