Elazığ'da, 'Otizm Farkındalık Günü' etkinliği - Son Dakika

Elazığ'da 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü nedeniyle etkinlik yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından "02 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" kapsamında toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla etkinlik düzenlendi. İl Müdürlüğü konferans salonunda, Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Otizm Spektrum Bozukluğu Birimi Sorumlusu Uzm. Dr. Pınar Tepe, " Otizm" konulu bilgilendirme yaptı. Daha sonra kurumun bahçesinde Vali Erkaya Yırık'ın eşi Ayşe Yırık ile kurum müdürlerinin eşleri, otizmli çocuklar ile aileleri "Otizmliler mesleklerini kendileri belirleyebilir", "Otizm eksiklik değil farklılıktır" ve "Otizmin farkındayız onların yayındayız " yazılı dövizleri ve mavi renkli balonları taşıdı. Etkinliğe katılanlar ayrıca ellerini boyayarak beyaz duvara el izlerini bıraktı.

Programda konuşan İl Müdürü Suat Kenç "Buradan özellikle topluma seslenmek istiyorum Otizmli ve engelli bireylere sadece alilerinin sahip çıkmasından ziyade bütün toplumun sahip çıkması gerekiyor. Bu kardeşlerimizin anne ve babalarına destek olma noktasında toplum olarak üstümüze düşeni yapmalıyız "dedi.

Toplumda farkındalık oluşturmak için çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirten il Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt ise " Bireysel farklılıklar yaş, cinsiyet, fiziksel görünüm, kişilik özellikleri gibi pek çok özelikler açısından diğerlerinden farklılaşma durumudur. Otizm spektrum bozukluğu da bir eksiklik değil, bir farklılıktır. Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ