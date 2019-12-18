Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da otomobil ve araç plakası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da otomobil ve araç plakası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir otomobil ve araç plakasının çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı.


Çalışmanın sonucunda kimlikleri tespit edilen şüpheliler G.O. ve B.A, Hankendi beldesinde bulanan bir yakıt istasyonundan mazot çalmak isterken güvenlik sisteminin ikaz vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince yakalandı.


Jandarma ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 07:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yemlerin arasına gizlenmiş 20 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Tramvayların arasında sıkışan otomobilden sağ kurtuldu Kontrolden çıkan otomobil öğrencilerin arasına daldı 4 yaralı - Samsun'da 2 öğrencinin öldüğü feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Son Dakika Haberleri
01:10 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'ye yeni görev - Son Dakika
01:05 Kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
01:03 Kocaeli kavşakta otomobil hafif ticari araca çarptı 3 yaralı - Son Dakika
01:02 Akşehir'de trafik kazası: 2 ölü - Son Dakika
01:01 RESTORANDA DÖVÜLEN GENÇ YAŞANANLARI ANLATTI - Son Dakika
00:10 Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 01:13:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da oto hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]