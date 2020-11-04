Elazığ'da oto hırsızlığından yakalanan şüphelinin 47 suç kaydı olduğu ortaya çıktı - Son Dakika

Elazığ'da, oto hırsızlığından yakalanan ve 47 suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar üzerinde kent merkezinde park halindeki bir aracın çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, çalıntı aracı ara sokaklarda seyir halinde iken fark eden polis ekipleri takibe aldıkları aracı durdurdu.

Araçta bulunan M.B.'yi gözaltına alan polis ekipleri, yaptıkları soruşturmada 32'si hırsızlıktan 47 suç kaydı olduğunu tespit edilen şüphelinin kent merkezinde son bir ayda meydana gelen 4 oto hırsızlığının da faili olduğunu belirledi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.