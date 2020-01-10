Elazığ'da otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Elazığ'da otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Elazığ'da bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Elazığ'da otodan hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Elazığ'da bir otomobilin camını kırarak hırsızlık yapan şüpheli polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Hırsızlık olayı, 2 gün önce kent merkezinde bir otomobilde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheliler otomobilin camını kırarak bir bilgisayar ile 7 adet cep telefonu çaldı. Hırsızlığın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma başlattı.Ekiplerin çalışmasında hırsızlığı yapan şüpheli H.Ç. yakalandı, çaldığı telefonlardan biri de ele geçirildi.


Emniyette ifadesi alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen diğer şahıslara yönelik çalışmanın sürdüğü bildirildi. - ELAZIĞ

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 12:14 Kaynak: İHA
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