Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

1 saat önce

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobilin ağaca çarpması sonucu bir kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Şeyma Aydın idaresindeki 23 AAC 626 plakalı otomobil, Malatya Caddesi'nde sürücüsünün önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptığı sırada refüjdeki ağaca çarptı.


Araçta sıkışan Aydın olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı.


Yaralanan sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Malatya, Elazığ, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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