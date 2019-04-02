Elazığ'da Otomobil Ağaca Çarptı: 4 Yaralı
34 dakika önce
Elazığ'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralıELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Elazığ
'da otomobil ağaca çarptı: 4 yaralı
ELAZIĞ - Elazığ'da kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Sanayi Mahallesi Ali Rıza Septioğlu
bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 BZ 261 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı. Ağaca çarparak duran otomobilde 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili polis olay yerinde inceleme yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 01:18 Kaynak: İHA
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