Elazığ'da otomobil alev alev yandı - Son Dakika

Yolun bir süre tedbir amaçlı kapattıldığı olay da otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Karakoçan ilçesi Gölpınar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyir halindeki 23 KC 467 plakalı otomobil alev aldı. Otomobilin motor kısmından alev aldığını fark eden sürücü aracı durdurup dışarı çıkarak İtfaiye ekiplerine haber verdi.Kısa sürede alev alev yanmaya başlayan otomobildeki yangını gelen itfaiye ekipleri söndürdü.

Elazığ 'da otomobil alev alev yandı

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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