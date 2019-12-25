Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da otomobilin yoldan çıkıp bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobilin yoldan çıkıp bahçeye girmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri sıkıştığı araçtan AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.


Kaza, gece saatlerine Ataşehir Mahallesi Kuva-i Milliye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. D.idaresindeki 23 BG 594 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp bahçeye uçtu. Kazada, otomobilin içerisinde yaralanan 2 kişiden biri araç içinde sıkıştı. Kazayı fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sıkışan yaralı, ekipler tarafından araçtan çıkarıldı.


Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.


Polis kaza ile ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Polisler, yanan aracın yanındaki sürücüyü çekerek kurtardı
Ceren Özdemir'in katil zanlısı, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu Freni boşalan tır beş aracı biçti

Son Dakika Haberleri
06:45 25 Aralık 2019 Tv8 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 25 Aralık 2019 Tv 2 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 25 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 25 Aralık 2019 TRT spor Yayın Akışı - Son Dakika Haber
06:45 25 Aralık 2019 Star Yayın Akışı - Son Dakika Haber
00:52 Twitter'da 17 milyon kullanıcıyı etkileyen bir açık keşfedildi! Türkiye'den de kullanıcılar var - Son Dakika Haber
00:32 Sinan Aygün'ün rüşvet iddialarına Mansur Yavaş'tan yanıt: Bunun arkasında iki kişi var - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 07:04:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Elazığ'da otomobil bahçeye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]