Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

9 dakika önce

Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Elazığ'da otomobilin bariyere çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Eyüp Dopdoğru idaresindeki 50 AU 549 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun 45. kilometresinde demir bariyere çarptı.

Sürücünün eşi Feride Dopdoğru kaza yerinde hayatını kaybetti.
Araçta sıkışarak ağır yaralanan sürücü, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Dopdoğru'nun cenazesi otopsi için morga konuldu.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım polis ve jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 05:55 Kaynak: AA
Malatya, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 gündür kayıp olan 29 yaşındaki genç ormanlık alanda ölü bulundu Villada dehşet! Müteahhit yatağında uyurken öldürüldü Uzman çavuş ve eşi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu! TEM'de lüks araç takla attı: 2'si çocuk 4 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 18:04:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]