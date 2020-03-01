Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil bariyere çarptı: 3 yaralı, System.String[]

Elazığ'da kontrolden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.


Kaza, merkeze bağlı Harput Mahallesi Ahmet Kabaklı Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 EF 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkıp bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi.Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. - ELAZIĞ

Harput, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 10:24 Kaynak: İHA
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