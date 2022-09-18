Elazığ'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

18.09.2022 19:37
Elazığ'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Elazığ'da otomobil çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Elazığ'da otomobil çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde ismi öğrenilemeyen bir şahsın aracının çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Araştırma sonucu kimliği tespit edilen zanlı F.G. (23), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

8'i hırsızlıktan 23 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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