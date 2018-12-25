Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Otomobil Çarpan Kadın Öldü

Elazığ'da Otomobil Çarpan Kadın Öldü

40 dakika önce

ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Süreyya Gül (56), hayatını kaybetti.

Elazığ'da Otomobil Çarpan Kadın Öldü, System.String[]
ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Süreyya Gül (56), hayatını kaybetti.

Kaza, öğleden sonra Elazığ- Bingöl karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAH 178 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süreyya Gül'e çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Süreyya Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gül'ün cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:36 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'da Mucize Kurtuluş! Üzerinden Otobüs Geçen Kadın Ölümden Döndü Diriliş Ertuğrul'un İlbilge Hatun'u Hande Soral Sette Kaza Geçirdi!

Ankara'da Düzenlenen Fuhuş Baskınında 21 Kişi Gözaltına Alındı Ahsen TV Muhabiri, Bilet Kuyruğunda Bekleyenleri Çıldırttı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 17:16:29. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Otomobil Çarpan Kadın Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]