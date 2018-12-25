Elazığ'da Otomobil Çarpan Kadın Öldü
40 dakika önce
ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Süreyya Gül (56), hayatını kaybetti.
ELAZIĞ'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Süreyya Gül (56), hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra Elazığ- Bingöl
karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 23 AAH 178 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Süreyya Gül'e çarptı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Süreyya Gül'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Gül'ün cesedi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen sürücü, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:36 Kaynak: DHA
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