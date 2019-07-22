Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

24 dakika önce

Elazığ'da devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Elazığ'da devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vedat Dalokay Caddesi'nde Melih Tosun'un (20) kullandığı 23 FD 969 plakalı otomobil kaldırıma çarparak devrildi.
Devrilen otomobil kaldırımdaki üç ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada sürücü Tosun ve otomobildeki bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:39 Kaynak: AA
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