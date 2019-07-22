Elazığ'da otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
24 dakika önce
Elazığ'da devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:39 Kaynak: AA
'da devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Vedat Dalokay
Caddesi'nde Melih Tosun'un (20) kullandığı 23 FD 969 plakalı otomobil kaldırıma çarparak devrildi.
Devrilen otomobil kaldırımdaki üç ağaca çarptıktan sonra durabildi.
Kazada sürücü Tosun ve otomobildeki bir kişi yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Tosun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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