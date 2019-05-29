Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı
50 dakika önce
Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:35 Kaynak: AA
Alınan bilgiye göre, Uğur Erdal idaresindeki 23 AAS 817 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından demir korkuluklara çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü Erdal, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
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