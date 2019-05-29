Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı
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Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı

50 dakika önce

Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elazığ'da otomobil devrildi: 1 yaralı, System.String[]
Elazığ'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Uğur Erdal idaresindeki 23 AAS 817 plakalı otomobil, Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından demir korkuluklara çarparak devrildi.
Yaralanan sürücü Erdal, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:35 Kaynak: AA
Alparslan Türkeş Bulvarı, Elazığ, Güncel
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