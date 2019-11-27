Elazığ'da otomobil direğe çarptı

Sürücü Kılınç ile yaralanan eşi 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Elazığ 'da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.

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