Elazığ'da otomobil direğe çarptı
6 saat önce
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:38 Kaynak: AA
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, 10 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi, anne ve babası yaralandı.
Abdulsamed Kılınç yönetimindeki 23 P 1579 plakalı otomobil, Yaşardoğu Caddesi Salıbaba Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma ardından direğe çarptı.
Araçta bulunan Mehdi Can Kılınç (10) olay yerinde hayatını kaybetti.
Sürücü Kılınç ile yaralanan eşi 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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