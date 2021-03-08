Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Elazığ'da otomobilin römorkunda gübre yüklü olan traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin römorkunda gübre yüklü olan traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 HF 366 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Y.K. yönetimindeki gübre yüklü 23 ABY 705 plakalı traktörün römorkuna çaptı. Çarpmanın etkisi ile römork devrilirken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Son Dakika

Altınlarını alıp harcadığı kişiye hiçbir şey olmamış gibi 'çay içme' teklifinde bulundu

Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti

Özcan Deniz'in yaralama suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor

Mısır-Türkiye ilişkilerindeki olumlu gelişmelerin ardından Yunan bakandan Kahire çıkarması

ABD'deki gelişmeyle hareketlenen dolar, 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü

Kalp krizi geçiren Rasim Öztekin entübe edildi

Aleyna Tilki'nin İşte Bu Benim Masalım dizisinden kazandığı para belli oldu

Görüntü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çekildi! Sokak ortasında karısını yere yatırıp böyle darbetti