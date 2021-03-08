Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

08.03.2021 18:53
Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobilin römorkunda gübre yüklü olan traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin römorkunda gübre yüklü olan traktöre çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Şahinkaya Mahallesi Kuzey Çevre Yolu Körpe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 23 HF 366 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Y.K. yönetimindeki gübre yüklü 23 ABY 705 plakalı traktörün römorkuna çaptı. Çarpmanın etkisi ile römork devrilirken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı

Yusuf Koyun, Otomobil, Traktör, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil traktöre çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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