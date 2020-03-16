Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

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Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı
21 dakika önce
Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:32 Kaynak: AA
Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, 34 CAF 567 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesi yaklaşık 10 metre sürüklendi.
Kazada kulübede bulunan 3 güvenlik görevlisi ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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