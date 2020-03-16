Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı

21 dakika önce

Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil güvenlik kulübesine çarptı: 5 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobilin güvenlik kulübesine çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 34 CAF 567 plakalı otomobil, adı öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Elazığ Şehirler Arası Otobüs Terminali'nin girişindeki güvenlik kulübesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle güvenlik kulübesi yaklaşık 10 metre sürüklendi.

Kazada kulübede bulunan 3 güvenlik görevlisi ile otomobil sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:32 Kaynak: AA
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