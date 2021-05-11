ELAZIĞ'DA OTOMOBİL HASTANE BAHÇESİNİN DUVARINA ÇARPTI 1 ÖLÜ, 2 YARALI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin bahçe duvarına çarpan otomobildeki 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Hüseyin Kaçmaz yönetimindeki 23 AL 145 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Fırat Üniversitesi'nin bahçe duvarına çarptı. Kazada, otomobildeki Firdevs Kaçmaz yaşamını yitirirken, sürücü ile ve araçtaki bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken, kazada yaşamını yitiren Firdevs Kaçmaz'ın cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.