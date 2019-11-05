Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı
Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı

8 saat önce

ELAZIĞ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı, System.String[]

ELAZIĞ'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu'nda meydana geldi. Bingöl'den Malatya'ya hasta götüren Mükerrem Sağlar yönetimindeki 12 AB 029 plakalı ambulans ile Mustafa Akgündoğdu yönetimindeki 23 LA 451 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada ambulansta bulunan hasta ile birlikte araçlardaki toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray Gomis'in boşluğunu dolduramıyor
Yediği meyvenin parasını ağaca asan kişi, bahçe sahibini duygulandırdı Bitlis'te caminin yardım paraları çalındı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Bitlis'te caminin yardım paralarını çaldılar! O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 20:16:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil ile ambulans çarpıştı: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]