Kaza, Elazığ- Keban Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünde. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı - Son Dakika

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