Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

28.08.2022 19:13
Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı

Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü.

Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Keban Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü ve plakaları öğrenilemeyen traktör ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile traktör ikiye bölünde. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü: 2 yaralı - Son Dakika
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