Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

12.05.2022 15:59

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ahmet Y. idaresindeki 23 BE 123 plakalı otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi Prof.Dr. Turan Yazgan Caddesi'nde, Musab T'nin kullandığı 23 ABP 852 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, refüjdeki trafik işaret levhası direğine çarparak devrildi.

Her iki araçta bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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