Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı

14.07.2022 15:10
Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.Ü. yönetimindeki 23 ADB 962 plakalı otomobil, Elazığ- Diyarbakır kara yolu Gezin mevkisinde ters yönden gelen A.D. idaresindeki iş makinasıyla çarpıştı.

Kazada, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile iş makinası çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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