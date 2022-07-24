Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

24.07.2022 14:10
Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İbrahim K. idaresindeki 38 ABV 990 plakalı otomobil, Elazığ- Malatya kara yolunun 40. kilometresinde Efraim Ü. yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yoldan çıkarak boş araziye girdi.

Kazada, iki araçta bulunan 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı
Kaynak: AA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı - Son Dakika
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