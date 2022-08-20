Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 23 ACE 692 plakalı otomobil ile bir özel eğitim kurumunun öğrencilerini taşıyan 23 LV 580 plakalı minibüs, Ulukent Mahallesi Dibekli Sokak'ta çarpıştı.

Kaynak: AA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı - Son Dakika

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