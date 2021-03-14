Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
14.03.2021 23:22
Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, merkeze bağlı Ataşehir Mahallesi Şelale Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 HH 170 plakalı otomobil ile B. T. yönetimindeki 23 HF 994 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü yola savrularak yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ
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