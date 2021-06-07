Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 DA 313 plakalı Ford marka otomobil ile 23 ABL 461 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.