Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'ın Sivrice
ilçesinde, otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Hazar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrecan Deniz'in kullandığı 23 GS 8159 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı yönetimindeki 23 KB 725 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçtaki 1'ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
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