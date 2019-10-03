Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
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Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde, otomobille motosikletin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, ilçeye bağlı Hazar Mahallesi'nde meydana geldi. Emrecan Deniz'in kullandığı 23 GS 8159 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Feyzullah Ağralı yönetimindeki 23 KB 725 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçtaki 1'ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


Sivrice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:20 Kaynak: DHA
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