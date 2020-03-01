Elazığ'da otomobil ile pikap çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil ile pikabın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Furkan Demirel idaresindeki 06 MLD 23 plakalı pikap, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Kuyulu Köyü kavşağında Mehmet Çamuka yönetimindeki 12 AK 342 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle orta refüje çarparak savrulan araçların sürücülerinin yanı sıra pikapta bulanan 3 kişi yaralandı.



Otomobilde sıkışan yaralı Çamuka olay yerine gelen ekiplerin çalışması sonucu çıkarıldı.



Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların çekilmesiyle açıldı.