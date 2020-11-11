Elazığ'da otomobil koltuk kılıfına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da bir otomobilin koltuk kılıfına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kara yolunda devriye görevi esnasında seyir halindeki bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

Otomobilin sürücüsü İ.Ç'nin üzerinde ve otomobilde arama yapan ekipler, aracın koltuk kılıfına gizlenmiş ruhsatsız tabanca ile buna ait 9 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan İ.Ç'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.