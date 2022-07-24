Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı

24.07.2022 09:30
Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı

ELAZIĞ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da otomobilin minibüse arkadan çarptığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolunun 40'ncı kilometresinde meydana geldi. İbrahim Acar'ın kullandığı 38 ABV 990 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Efraim Ülger yönetimindeki 23 LU 553 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada her iki araçtaki 11 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


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Kaynak: DHA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil, minibüse çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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