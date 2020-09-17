Elazığ'da otomobil, motosiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Beytullah Demirer yönetimindeki 34 RFG 16 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 23 LK 229 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.