Elazığ'da otomobil, motosiklete çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

ELAZIĞ'da, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Beytullah Demirer yönetimindeki 34 RFG 16 plakalı otomobil, sürücüsü öğrenilemeyen 23 LK 229 plakalı motosiklete çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi ile motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:35 - Kaynak: DHA
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