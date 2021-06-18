Otomobil park halindeki araca çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da park halindeki araca çarpıp takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi Demirbaş idaresindeki 23 AS 613 plakalı otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi'nde, park halindeki 55 DR 143 plakalı otomobile çarparak takla attı.
Kazada sürücü Demirbaş ile araçta bulunan Murat Doğan ve Ferhat Sabri Polat yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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