Elazığ'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Elazığ'ın Palu ilçesinde otomobilin park halindeki kamyonete arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hacı Yasin Bulvarı'nda Yahya Aydemir idaresindeki 49 E 2306 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki belediyeye ait kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Yusuf Aydemir (15) yaralandı. Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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