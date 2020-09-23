Otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Olayda yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, bölgeye gelen itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Fethi Sekin Şehir Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP'deki "Atatürk" kriziyle ilgili ilk kez bu kadar net konuştu: Aynı kişiyi anlatıyorsunuz