Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ- Pertek yolunun 21'inci kilometresinde meydana geldi. H.T. yönetimindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada sürücü ile otomobildeki 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından kentteki çeşitli  hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.Kazada hurdaya dönen otomobil çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.


Pertek, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:10 Kaynak: DHA
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