Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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