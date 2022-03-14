Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

14.03.2022 22:26

Son dakika habere göre Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı Elazığ'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu.

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Caddesi Asri Mezarlığı ile Kekliktepe Kavşağı arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. idaresindeki 23 ACK 183 plakalı otomobil, buz tutan yolda sürücünün kontrolünden çıkarak 50 metre yükseklikten şarampole uçtu. Takla atan araçta 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Gülnaz T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan kazayı görerek yardım için durmaya çalışan 2 aracın daha kaza yaptığı ve maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı

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Asri Mezarlığı, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika
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