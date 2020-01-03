Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Elazığ'da yoldan çıkan otomobil şarampole uçtu, kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Pertek karayolunun 21'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T idaresindeki 24 ET 768 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Pertek, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 07:42 Kaynak: İHA
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