Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı

6 saat önce

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil şarampole uçtu: 3 yaralı, System.String[]

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkıp şarampole uçtu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, Elazığ- Keban yolu Yukarı çakmak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.A. idaresindeki 34 L 5443 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole uçtu. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayı görevlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ, Keban, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:54 Kaynak: İHA

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