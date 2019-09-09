Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
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Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Emir Yiğit Gökdere (17) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Emir Yiğit Gökdere (17) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Tadım köyü yakınlarında meydana geldi. Anıl G. yönetimindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Anıl G. ve araçtaki yakını Emir Yiğit Gökdere yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emir Yiğit Gökdere müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Anıl G.'nin tedavisi ise devam ediyor.


Gökdere, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:43 Kaynak: DHA
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