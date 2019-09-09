Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Emir Yiğit Gökdere (17) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:43 Kaynak: DHA
ELAZIĞ'da kontrolden çıkıp takla atan otomobildeki Emir Yiğit Gökdere
(17) hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez Tadım köyü yakınlarında meydana geldi. Anıl G. yönetimindeki 34 RL 4237 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Anıl G. ve araçtaki yakını Emir Yiğit Gökdere yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Emir Yiğit Gökdere müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Anıl G.'nin tedavisi ise devam ediyor.
Elazığ'da feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca gölette boğuldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa 2'incisi olan Filenin Sultanları'na tebrik Fazıl Say, aylar sonra Erdoğan eleştirilerine cevap verdi