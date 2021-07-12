Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

Elazığ'da otomobil takla attı: 1 ölü 3 yaralı ELAZIĞ - Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada, 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ- Bingöl Karayolu Kovancılar ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bingöl istikametine seyir halinde olan Z.S. idaresindeki 34 BDN 277 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada, Selvi S. olay yerinde hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kadının cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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