Elazığ'da otomobil takla attı: 1 yaralı
55 dakika önce
Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 02:15 Kaynak: İHA
'da otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Malatya
, Bingöl
ve Diyarbakır
'a bağlantıyı sağlayan Güney
Çevre yolu Yeni Köy kavşağında meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. idaresindeki 23 AR 268 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç ters durdu. Kazada 1 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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