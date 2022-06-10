Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

10.06.2022 00:08
Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobilin takla atması sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 170. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 44 KE 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarpıp takla attı. O anlar saniye saniye bir binanın güvenlik kameralarına yansırken kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika
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