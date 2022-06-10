Kaza, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 170. sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 44 KE 625 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çöp konteynerine çarpıp takla attı. O anlar saniye saniye bir binanın güvenlik kameralarına yansırken kazada, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Son Dakika

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