Elazığ'da Otomobil Tarlaya Uçtu: 4 Yaralı

Elazığ'da yoldan çıkıp tarlaya uçan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Elazığ'da yoldan çıkıp tarlaya uçan hafif ticari araçta bulunan 4 kişi yaralandı.



Kaza, Elazığ Bingöl karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametine seyir halinde olan C.S. idaresindeki 06 Y 8847 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Araç bariyerlere çarparak tarlaya uçup devrildi.



Kazada, araçta bulunan 5 kişiden 4'ü yaralandı. Olayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi.Yarılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

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