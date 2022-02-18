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Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı - Son Dakika

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı

18.02.2022 09:30

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attıELAZIĞ Elazığ'da kontrolden çıkan ve kaldırıma çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı

ELAZIĞ Elazığ'da kontrolden çıkan ve kaldırıma çarpan otomobil ters döndü, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Cahit Dalokay Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. idaresindeki 23 BT 260 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak ters döndü. Kazada, sürücü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücünün tedavisi ambulansta yapıldı.

Araç vinç ile çekiciye yüklenerek kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı.

Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı
Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı
Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı
Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı
Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı
Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı
Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı

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Otomobil, Elazığ, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da sürücüsünün hakimiyeti kaybettiği otomobil takla attı - Son Dakika


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