Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

22.03.2022 17:16
Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters döndü.

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, ters döndü. Kazada, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, merkez Cumhuriyet Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 ACB 164 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra ters döndü. Kazada sürücü hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından otomobilin içerisinden çıkartılarak olay yerinde hazır halde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı
Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı
Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1'i ağır 3 yaralı Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı Sakarya'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Cumhuriyet Mahallesi, Otomobil, Elazığ, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Valerien İsmael oldu!
17:25 Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 4,3 şiddetinde sarsıntı yaşandı
17:15 22 Mart 2022 Salı günü altının kilogramı 912 bin liraya yükseldi
17:11 İşlediği cinayetle ilgili gerçeği intihar etmeden önce söyledi! Oğlu beraat etti
17:10 Acun Ilıcalı, Emre Belözoğlu'nu Hull City'ye götürüyor!
17:02 Soma maden faciası sonrası madenciyi tekmelemişti! Yusuf Yerkel, görevine resmen başladı
16:58 Hollanda Başkanı Rutte'den dikkat çeken talep! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ve AB ile uyum içinde olmasını istiyor
16:18 Genç kadın düğünde ayakkabılarını çıkarıp dans etti, tüm salon pür dikkat kesildi
16:02 Fahrettin Koca, Atatürk anıtına çelenk koymak için giderken yere düşürülen hekimden özür diledi!
15:54 Samsun'da barajlar doldu, 2 yıllık su birikti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 17:44:48. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da otomobil ters döndü: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement