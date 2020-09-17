Otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak durdu.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta Beytullah Demirer'in kullandığı 34 RFG 16 otomobil, Velihan Kılınç yönetimindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Elazığ 'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

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