Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sürsürü Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta Beytullah Demirer'in kullandığı 34 RFG 16 otomobil, Velihan Kılınç yönetimindeki 23 LK 229 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobil, istinat duvarına çarparak durdu.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve otomobildeki 2 kişi ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Otomobil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 19:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Elazığ'da otomobil ve motosiklet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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