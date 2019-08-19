Son Dakika Haberleri: Elazığ'da otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi
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Elazığ'da otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi

55 dakika önce

Elazığ'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da otomobil yanarak, kullanılamaz hale geldi, System.String[]
Elazığ'da park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, merkeze bağlı Sarayatik Mahallesi Sebil sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan 23 ET 255 plakalı otomobilden ilk önce dumanlar yükseldi. Bu sırada çevredekiler durumu fark edip araç sahibine ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede dumanlar yerini alevlere bıraktı. Yanan araca olay yerine yetişen itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin çalışması ile yangın tamamen söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Modifiyeli aracın, elektrik aksamından dolayı yandığının tahmin edildiği öğrenildi. - ELAZIĞ
İtfaiye, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:45 Kaynak: İHA
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